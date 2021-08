Tottenham dá a volta e afasta Paços de Ferreira

JN/Agências Hoje às 22:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O sonho europeu do Paços de Ferreira conheceu esta quinta-feira o epílogo ao perder, em Londres, com o Tottenham de Nuno Espírito Santo, por 3-0, na segunda mão do play-off da Liga Conferência Europa, depois do triunfo caseiro por 1-0.

A tarefa não se adivinhava fácil, mas ainda assim, a equipa comandada por Jorge Simão acalentava a esperança de surpreender na visita aos "spurs", contudo ainda no primeiro tempo tudo se começou a desmoronar.

O avançado inglês Harry Kane, pela primeira vez titular esta época, igualou a eliminatória aos nove minutos. O segundo golo, também da autoria do avançado, surgiu aos 35 minutos. No segundo tempo (70), o argentino Giovani Lo Celso fez o terceiro golo inglês, aniquilando qualquer reação pacense.

Depois de ter vencido por 1-0 em casa, na primeira mão, os pacenses não conseguiram repetir a surpresa e falharam o regresso à fase de grupos de uma competição europeia, algo que só sucedeu em 2013/14, na Liga Europa.

Veja os golos do Tottenham: