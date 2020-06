Tottenham de José Mourinho põe ponto final em longa série sem vitórias

JN/Agências Hoje às 22:57 Facebook

O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, colocou esta terça-feira fim a uma série de sete jogos sem vitórias, ao bater em casa o West Ham por 2-0, na 31.ª jornada da Liga inglesa.

O hiato de triunfos dos spurs chegou ao fim num dérbi londrino decidido por um autogolo do checo Tomas Soucek, aos 64 minutos, e um golo do inevitável Harry Kane, aos 82, já depois de o sul-coreano Son ter visto ser-lhe anulado um tento na primeira parte, por fora de jogo.

Os portugueses Gedson Fernandes, do lado do Tottenham, e Xande Silva, no West Ham, fizeram parte das escolhas dos dois técnicos, mas acabaram por não sair do banco de suplentes.

Após sete encontros oficiais sem vencer (quatro na Premier League, dois na Liga dos Campeões e um na Taça de Inglaterra), o Tottenham voltou aos triunfos e mantém-se na perseguição ao Wolverhampton e ao Manchester United, os principais opositores na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Já o West Ham segue em zona aflitiva, arriscando-se mesmo a cair para os lugares de despromoção nesta jornada.

No jogo que abriu a 31.ª ronda, o Leicester voltou a ceder pontos, não saindo de um nulo (0-0) na receção ao Brighton. Os visitantes dispuseram mesmo de uma soberana situação para marcar no primeiro tempo, só que Kasper Schmeichel opôs-se com eficácia à grande penalidade apontada por Neal Maupay.

Os foxes, que continuam sem contar com o internacional português Ricardo Pereira, a recuperar da grave lesão no joelho, mantêm-se no terceiro posto, mas podem ver o Chelsea, quarto colocado, aproximar-se na classificação, caso os 'blues' vençam o Manchester City na quinta-feira.