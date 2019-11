Tottenham de José Mourinho volta a vencer na Liga inglesa

Hoje às 19:03 Facebook

José Mourinho viu, este sábado, o Tottenham voltar a ter três golos de vantagem e permitir ao adversário reduzir para a diferença mínima, vencendo desta feita o Bournemouth (3-2), em jogo da Liga inglesa.

Na estreia, na ronda anterior, aconteceu o mesmo: a equipa esteve a vencer por 3-0 e deixou o West Ham, a atuar em casa, chegar ao 3-2, mas, tal como este sábado, já no período de descontos do encontro, aos 90+6.

No jogo deste sábado, em que o Tottenham reforçou a melhor série de resultados da época, não tinha sequer dois triunfos consecutivos e já vai em três (West Ham, Olympiacos e Bournemouth), a dinâmica ofensiva da equipa deve ter deixado Mourinho satisfeito.

O internacional inglês Dele Ali esteve endiabrado e bisou no jogo, com golos aos 21 e 50 minutos, antes de Moussa Sissoko fazer o 3-0, assistido por Son Heung-Min, aos 69. O resultado deixa o Tottenham provisoriamente no quinto lugar.

O Liverpool, que viu o defesa-central van Dijk 'bisar' aos 18 e 24 minutos, assistido, de livre e canto, por Alexander-Arnold, venceu o Brighton por 2-1 e distanciou-se do campeão Manchester City. Os campeões europeus não vencem o título inglês há quase 30 anos, desde 1989/90.

O Liverpool lidera com 40 pontos, mais 11 do que City e Leicester, de Ricardo Pereira, equipa que recebe no domingo o Everton, treinado por Marco Silva.

A 14.ª jornada também não foi boa para o Chelsea (4.º, 26 pontos), que sofreu a segunda derrota consecutiva na Liga, ao perder em Stamford Bridge com o West Ham (13.º), com Cresswell a marcar para os visitantes, aos 48 minutos.

Ainda hoje, o Southampton recebe o Watford, numa jornada em que no domingo entram em campo Leicester e Everton, Manchester United e Aston Villa, bem como Norwich e Arsenal, e Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e Sheffield United.

O Arsenal, nono classificado, não contará na visita ao Norwich, 18.º, com o espanhol Unai Emery.