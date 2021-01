Tottenham de Mourinho perde na receção ao Liverpool

JN Hoje às 22:25 Facebook

O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, perdeu esta noite de quinta-feira com o Liverpool, por 3-1, em jogo de encerramento da 20.ª jornada da Liga Inglesa.

A equipa londrina começou a partida a festejar, no entanto o golo de Heung-Min Son, logo aos 3 minutos, foi anulado, por posição irregular do sul-coreano.

A partir daí o jogo acalmou um pouco e até perto do intervalo houve uma situação para cada lado, que os guarda-redes resolveram. Quando parecia que o nulo ia prevalecer até à pausa, eis que Roberto Firmino abriu o marcador para os "reds", assitido por Sadio Mané.

Logo no recomeço (47), Trent Alexander-Arnold colocou a equipa comandada pelo alemão Jurgen Klopp a vencer por 2-0, numa recarga após remate de Mane que Loris não segurou.

Os "spurs" reagiram bem à desvantagem e, dois minutos depois, reduziram com um golaço de Pierre-Emile Hoejbjerg, um tento muito festejado pelo técnico português.

Aos 56 minutos, golo anulado ao egípcio Mohamed Salah, por mão de Firmino no início da jogada.

No entanto, o terceiro golo dos campeões ingleses acabou mesmo por chegar aos 65 minutos, por Sadio Mane, servido por Alexander-Arnold.

Com este triunfo, o Liverpool ascendeu à quarta posição, a quatro pontos do líder Manchester City, enquanto o Tottenham manteve o sexto posto, a oito do primeiro.