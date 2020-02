Tottenham desfalcado perde segundo jogo consecutivo na visita ao Chelsea

JN/Agências Hoje às 16:48 Facebook

O Tottenham sofreu, este sábado em Stamford Bridge, a segunda derrota consecutiva após a lesão do sul-coreano Son, com a equipa de José Mourinho a perder na visita ao Chelsea (2-1), dias depois perder na receção ao Leipzig (1-0).

Numa casa que bem conhece, Mourinho viu o Tottenham ser dominado e a sentir uma vez mais as baixas: a de Harry Kane e a ainda mais recente de Son, que foi operado a uma fratura no braço e deverá falhar o resto da temporada.

No jogo, da 27.ª jornada do campeonato, o Chelsea, com maior perigo e posse de bola, marcou num lance de insistência do francês Giroud, aos 15 minutos, num terceiro remate, após uma primeira defesa do compatriota Lloris e uma bola no poste, e aumentou a vantagem já no segundo tempo.

Nos minutos iniciais da segunda parte, aos 48, o espanhol Marcos Alonso rematou rasteiro de fora de área, para o 2-0.

Só perto do final, aos 89, numa tentativa de cruzamento do argentino Lamela, a bola desviou no alemão Rudiger e o Tottenham conseguiu o golo de honra, insuficiente para discutir o resultado, a poucos instantes de terminar o encontro.

A derrota deixa a equipa de Mourinho, quinta classificada, com 40 pontos, à mercê do Sheffield United (sexto, com 39 pontos) e do Manchester United (sétimo, com 38), numa 27.ª jornada da Liga inglesa em que estas duas equipas jogam em casa.

O Sheffield recebe ainda este sábado o Brighton (15.º) e o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, defronta o Watford (19.º), no domingo.

O Chelsea ocupa o quarto lugar, com 44 pontos, menos 32 do que o líder Liverpool.