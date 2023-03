Tottenham despede Antonio Conte

JN Hoje às 22:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tottenham anunciou, este domingo, a saída de Antonio Conte do clube, por mútuo acordo. O italiano Cristian Stellini, que orientou a equipa durante vários jogos devido à ausência clínica do treinador, foi o escolhido para orientar, de forma interina, os "spurs" até ao fim da temporada.

Antonio Conte já não é treinador do Tottenham. Os "spurs" anunciaram a saída do técnico por mútuo acordo, em comunicado, este domingo, pouco depois da conferência de imprensa em que o treinador deixou duras críticas à equipa.

"Estou muito irritado, porque esta não é a primeira vez que isto sucede. E estou ainda mais irritado porque estávamos a ganhar por 3-1 a 15 minutos do final e pensei que íamos ganhar. Pelo contrário, voltámos a mostrar isto. Na época passada as coisas foram melhorando, mas voltámos a perder essa característica. Não quero falar do aspeto técnico, o que está a faltar é o espírito. Não somos uma equipa, cada um pensa em si. Quando assim é, isto pode acontecer: perdes com o Sheffield United e és eliminado da Taça de Inglaterra; perdes com o AC Milan e, para fechar a sequência, estás a ganhar por 3-1 e nos últimos 15 minutos permites que recuperem. Não sinto esse sentido de responsabilidade por parte dos jogadores. Vejo imensas situações negativas e muito egoísmo nos jogadores que não me agrada", disse o técnico há uma semana, depois do Tottenham empatar (3-3) diante do Southampton para a liga inglesa.

PUB

O italiano Cristian Stellini, que orientou a equipa durante vários jogos perante a ausência de Conte, foi o escolhido para orientar, de forma interina, os "spurs" até ao fim da temporada.

Antonio Conte foi oficializado como técnico do clube em novembro de 2021, rendendo o português Nuno Espírito Santo. Deixa o Tottenham no quarto lugar da Premier League, com dois pontos de vantagem para o Newcastle, que tem dois jogos a menos.