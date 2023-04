Tottenham despede segundo treinador em menos de um mês

JN Hoje às 17:34, atualizado às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tottenham anunciou, esta segunda-feira, a saída de Cristian Stellini do comando técnico. É a segunda demissão em apenas um mês.

A derrota pesada do Tottenham diante do Newcastle (6-1) deixou marcas nos "spurs" e levou, outra vez, a um despedimento. Cristian Stellini, que assumiu o comando técnico do clube inglês de forma interina após a saída de Antonio Conte, não resistiu à goleada e deixou mesmo o cargo de treinador.

PUB

Em comunicado, o presidente do Tottenham, Daniel Levy, vincou que a derrota de domingo foi "inaceitável" e "devastadora", anunciando a saída de Stellini, que desde que assumiu o cargo, a 26 de março, conseguiu uma vitória, um empate e duas derrotas em quatro jogos.

"A exibição frente ao Newcastle foi totalmente inaceitável. Foi devastador ver aquilo. Podemos enumerar várias razões para ter acontecido e embora eu, a direção, a equipa técnica e os jogadores devam assumir a responsabilidade coletiva, em última análise, a responsabilidade é minha. Cristian vai deixar a sua atual função juntamente com a equipa técnica. Entrou num momento difícil da nossa época e quero agradecer-lhe pela maneira profissional com que se comportou durante um período tão desafiador. Ryan Mason vai assumir as funções de treinador principal com efeito imediato. Ele conhece bem o clube e os jogadores", pode ler-se na nota.

Ryan Mason, que compunha o staff da equipa e que já a liderou em 2020/21, vai assumir as funções de treinador principal com efeito imediato.