Tottenham diz adeus à Champions após goleada e Atalanta faz história

O Tottenham de José Mourinho, finalista vencido na Champions na última época, disse adeus esta terça-feira à liga milionária, dando continuidade ao ciclo negro. Atalanta segue em frente.

Depois da derrota (1-0) sofrida na primeira mão, em Inglaterra, a equipa de José Mourinho ficou pelo caminho nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de um novo desaire frente ao Leipzig, desta vez por 3-0. Os spurs somam, assim, seis jogos consecutivos sem vencer, tendo dito, neste ciclo, também adeus à Taça de Inglaterra. Com casa cheia, os alemães conseguiram feito inédito ao conseguir, pela primeira vez, um lugar nos oitavos.

A mesma proeza foi conseguida pelo italianos do Atalanta, mas com bancadas vazias devido ao surto do Coronavírus. Ainda assim, venceu o Valencia por 4-3, depois de uma vitória de 4-1 na primeira mão.