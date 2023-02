Tottenham faz parceria com a Fórmula 1 e cria pista no estádio

Tomás de Almeida Moreira Hoje às 17:34 Facebook

O clube inglês vai juntar-se à Fórmula 1 até 2038, numa parceria inédita no mundo do desporto com o objetivo de identificar e captar jovens talentos do automobilismo. O estádio dos spurs vai ser o primeiro no mundo com uma pista coberta de karting elétrico.

O Tottenham e a Fórmula 1 anunciaram esta terça-feira uma parceria pouco usual no mundo do futebol e do desporto motorizado. De acordo com uma nota publicada no site oficial do clube londrino, a parceria, por 15 anos, surge com o objetivo de proporcionar uma "experiência única" aos fãs de futebol e automobilismo, assim como "identificar e captar talentos da próxima geração de pilotos".

A experiência do karting será "o ponto principal" do acordo a longo prazo entre o clube e a F1, que terá como objetivo "criar oportunidades de aprendizagem e carreira para jovens locais" e trazer "maior diversidade à indústria automóvel, particularmente para as mulheres e grupos sub-representados".

A criação de um programa de pilotos também está prevista nos próximos anos: "Uma academia de condutores irá alargar o leque de talentos do desporto automóvel e ajudar-nos-á a identificar a próxima geração de condutores de F1".

A nova pista coberta, que tem inauguração marcada para o outono deste ano, será construída abaixo da Bancada Sul do estádio e terá circuitos separados para crianças e adultos. A Fórmula 1 diz que o local poderá tornar-se uma pista de campeonatos nacionais de karting em Inglaterra, tendo sido aprovada pela associação de karting inglesa. A parceria também contempla uma colaboração com escolas e terá uma vertente ligada a projetos de sustentabilidade ambiental.

O clube de Londres sublinha ainda que pretende "proporcionar novas experiências ao público" e afirma que as verbas adicionais de receita provenientes da parceria serão para investir na equipa de futebol, sendo uma "parte fundamental do modelo financeiro do clube".

Daniel Levy, líder dos Spurs, diz que este acordo segue a linha estratégica do clube e mantém a ambição dos londrinos oferecerem "experiências de classe mundial que irão atrair pessoas de todo o mundo durante todo o ano".

O presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, acredita que parcerias com "marcas de renome internacional como o Tottenham Hotspur" possibilitam "levar a F1 e o desporto automóvel a novos públicos". "As nossas marcas têm uma visão comum para criar oportunidades de carreira, promover a diversidade e a inclusão, e apostar na sustentabilidade ambiental. A nossa parceria inovadora dará vida a tudo isto", concluiu.

Os valores envolvidos na parceria não foram divulgados pelo clube inglês nem pela Fórmula 1.