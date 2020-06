Tottenham informa que teve um teste positivo ao covid-19

JN/Agências Hoje às 18:15 Facebook

O Tottenham, de José Mourinho, revelou esta quarta-feira ser o clube com um novo caso de covid-19 anunciado pela Premier League, mas mantém confidencial o nome da pessoa, não necessariamente futebolista.

"Fomos informados pela Premier League de que tivemos um teste positivo para a covid-19 após a última ronda de testes no nosso centro de treinos. Devido à confidencialidade médica, o nome da pessoa não será divulgado", informaram os "spurs" no site oficial.

De um total de 1197 futebolistas, equipas técnicas e outros funcionários testados na segunda e terça-feira, somente um resultou em positivo.

"Sendo assintomático, vai ficar sete dias em confinamento, cumprindo com o protocolo da Premier League, antes de ser submetido a mais testes", acrescentou o clube londrino, garantindo que irá continuar a cumprir "rigorosamente" o protocolo de regresso aos treinos, para que o centro de treinos permaneça um ambiente de trabalho seguro e livre do vírus.

Esta foi a quarta ronda de testes do coronavírus no futebol inglês, sendo que do total de 3882 exames, 12 resultaram em positivo.