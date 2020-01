Tottenham interessado em Marega e ex-F. C. Porto oficializado em Espanha

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:09 Facebook

António Salvador garantiu que não haverá saídas do Braga neste mercado de inverno e Marega foi associado ao Tottenham. João Costa, ex - F. C. Porto, junta-se a Rui Silva no Granada e Paulo Fonseca vê chegar mais um reforço.

F. C. Porto: O nome de Marega volta a ser falado em Inglaterra. O "FootMercato" voltou a apontar o avançado ao West Ham mas acrescentou mais dois interessados: o Tottenham de José Mourinho e o Nápoles, que vive uma época difícil. O mesmo site de transferências avança ainda que o Marselha de André Villas-Boas terá tentado um empréstimo de seis meses, proposta recusada pelo clube azul e branco.

Braga: O presidente dos minhotos, António Salvador, garantiu esta segunda-feira que não haverá saídas no mercado de inverno. "Por agora todos eles vão cá ficar, isso posso garantir. Trincão? É um talento das nossas escolas, como o [Pedro] Neto, que está a brilhar em Inglaterra. Querem o Trincão porque é um talento incrível, vai ser de topo mundial. Está feliz no clube do coração. Todos os dias está a aprender", disse durante a receção à Câmara Municipal.

Granada: O 11.º classificado da liga espanhola anunciou a contratação de João Costa ao Mirandés, da segunda divisão, assinando um contrato válido até 2022. O guarda-redes de 23 anos mudou-se do F. C. Porto para o clube do segundo escalão no início da época, no qual cumpriu apenas três partidas, subindo agora para a "La Liga" pela via do Granada, no qual deverá ser suplente do também português Rui Silva. Já Vellejo, que chegou cedido pelo Real Madrid, foi apresentado.

Lyon: Lucas Tousart vai reforçar os alemães do Hertha de Berlim no final da temporada a troco de 25 milhões de euros. Em comunicado, o clube francês oficializou a transferência e informou que o médio de 22 anos fica no quinto classificado da liga francesa até ao final da temporada.

Roma: A equipa de Paulo Fonseca vai receber mais um reforço. O brasileiro Roger Ibañez chega do Atalanta e assinou um contrato válido até junho de 2021, rendendo oito milhões de euros. "Estou muito feliz por estar aqui. A Roma tem tudo o que eu quero, é uma ótima equipa. Tenho certeza de que me sentirei bem aqui", disse o central.

Tottenham: A Sky Sports garante que José Mourinho está prestes a receber um reforço. O holandês Steven Bergwijn, do PSV, ficou de fora do embate de domingo frente ao Twente e estará em Londres para assinar pelos spurs. O Tottenham deverá pagar um valor a rondar os 35 milhões de euros.