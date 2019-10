Tottenham já terá iniciado contactos por Mourinho

Hoje às 11:43 Facebook

A atravessar um mau momento, o clube londrino pensa em contratar José Mourinho para o lugar de Mauricio Pochettino e há quem garanta que já começaram as conversações nesse sentido.

José Mourinho já terá sido contactado pelos responsáveis do Tottenham, com o objetivo de vir a assumir o cargo de treinador dos Spurs. A notícia foi avançada, esta quarta-feira, pelo site 'Soccer Link', que acrescenta que o técnico português "é o preferido" pelos dirigentes do clube de Londres para substituir Mauricio Pochettino.

Finalista vencido da última Champions, o Tottenham atravessa uma crise de resultados. Os londrinos ocupam o nono lugar na Premier League e na Champions foram goleados em casa pelo Bayern Munique (7-2), na última jornada da competição.

Recorde-se que José Mourinho está desempregado desde dezembro de 2018, quando deixou o comando do Manchester United. Já foi contactado por vários clubes, mas continua sem assumir um novo projeto.