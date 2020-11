Tottenham mostra Mourinho a brilhar no banco

JN Hoje às 19:25 Facebook

Clube londrino partilhou nas redes sociais um vídeo com os melhores momentos do treinador português no jogo frente ao Manchester City.

Quer saber como é José Mourinho no banco? O Tottenham mostra.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, os "spurs" partilharam os melhores momentos do técnico português durante o último jogo, frente ao Manchester City.

Nas imagens é possível ver um Mourinho muito interventivo, sempre a incentivar os jogadores e até a puxar pelos jogadores e restante staff que estava no banco de suplentes, para além de eufórico num dos golos da vitória dos londrinos (2-0) sobre a equipa de Pep Guardiola, Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias..

Um espetáculo dentro do espetáculo.