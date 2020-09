Tottenham no play-off e AC Milan e LASK no caminho de Rio Ave e Sporting

JN Ontem às 22:48 Facebook

O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, está no play-off da Liga Europa, depois desta noite de quinta-feira ter derrotado, fora de portas, os macedónios do Shkendija, por 3-1. Os italianos do AC Milan e os austríacos do LASK Linz vão discutir o acesso à fase de grupos com o Rio Ave e Sporting.

Os "spurs" não se livraram de um susto na Macedónia, quando viram Nafiu empatar aos 55 minutos, depois do extremo direito argentino Erik Lamela ter adiantado a equipa logo aos cinco minutos.

No entanto, o extremo esquerdo sul-coreano Heung-Min Son e o ponta de lança inglês Harry Kane garantiram o triunfo dos londrinos, com golos aos 70 e 79 minutos.

Nos play-offs, agendados para 1 de outubro, o Tottenham recebe os israelitas do Maccabi Haifa, que se impuseram, fora, aos russos do Rostov, por 2-1.

Quanto aos adversários das equipas portuguesas na próxima face, o AC Milan venceu os noruegueses do Bodo Glimt, por 3-2, e viaja até Vila do Conde para discutir o apuramento para a fase de grupos.

Por seu lado, os austríacos do LASK Linz golearam os eslovacos do LASK-Dunajska Streda, por 7-0, e decidem a qualificação em Alvalade.

Eis os resultados da terceira pré-eliminatória da Liga Europa:

Apollon-Lech, 0-5

Ararat-Armenia-Celje, 1-0 (após prolongamento)

KuPS-Suduva, 2-0

Plzen-Sonderjyske, 3-0

Fehervar-Reims, 0-0 (4-1 nas grandes penalidades)

Rostov-Maccabi Haifa, 1-2

Floriana-Flora, 0-0 (2-4 nas grandes penalidades)

Djurgarden-CFR Cluj, 0-1

Riga-Celtic, 0-1

CSKA Sofia-B36, 3-1

Besiktas-Rio Ave, 1-1 (2-4 nas grandes penalidades)

Rosenborg-Alanyaspor, 1-0

Charleroi-Partizan, 2-1 (após prolongamento)

Malmo-Lokomotiva Zagreb, 5-0

Mura-PSV, 1-5

H. Beer-Sheva-Motherwell, 3-0

FCSB-Liberec, 0-2

KÍ-Dinamo Tbilisi, 6-1

Sheriff-Dundalk, 1-1 (3-5 nas grandes penalidades)

Sarajevo-Buducnost Podgorica, 2-1

APOEL-Zrinjski, 2-2 (4-2 nas grandes penalidades)

Galatasaray-Hajduk Split, 2-0

Copenhagen-Piast, 3-0

Standard Liège-Vojvodina, 2-1

Shkendija-Tottenham, 1-3

Granada-Locomotive Tbilisi, 2-0

Wolfsburg-Desna, 2-0

Legia-Drita, 2-0

Basel-Anorthosis, 3-2

AC Milan-Bodo Glimt, 3-2

LASK-Dunajska Streda, 7-0

St. Gallen-AEK, 0-1

Rijeka-Kolos Kovalivka, 2-0 (após prolongamento)

Willem II-Rangers, 0-4

Sporting-Aberdeen, 1-0