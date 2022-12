Tottenham pode abrir os cordões à bolsa por Porro

Hoje às 10:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tottenham está disponível para pagar entre 25 e 30 milhões de euros aos leões pela transferência de Porro, valores considerados razoáveis pela SAD, que, no entanto, apenas está inclinada a fazer negócio no verão.

O treinador Ruben Amorim pretende manter a estrutura da equipa até ao fim da época, sendo que o lateral direito é um dos seus pilares. De acordo com o jornal espanhol "As", o internacional espanhol é desejado já em janeiro por Antonio Conte, treinador dos Spurs, , que pretende colmatar várias lacunas do plantel, mas a conclusão imediata da transferência não se afigura fácil. Com a final four da Taça da Liga à vista, e com o objetivo de acabar a Liga num lugar que garanta a presença na Champions da próxima temporada, todos os esforços serão feitos para manter a equipa consistente.

ClÁusula de 45 milhões

Em Alvalade desde 2020, inicialmente por empréstimo, Pedro Porro foi contratado a título definitivo ao Manchester City a troco de 8,5 milhões de euros. Com contrato válido por mais três épocas, a cláusula de rescisão ficou estipulada em 45 milhões de euros. Um valor importante, mas que o presidente dos leões, Frederico Varandas, aceita reduzir num futuro próximo.