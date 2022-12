Tottenham salva ponto na casa do Brentford

JN Hoje às 15:18 Facebook

O Tottenham recuperou de uma desvantagem de dois golos no terreno do Brentford, resgatando um ponto no regresso da Premier League, após o Campeonato do Mundo.

O regresso da Premier League trouxe um eletrizante duelo entre Brentford e Tottenham, que abriu a 17.ª jornada e terminou empatado a dois golos.

A equipa da casa chegou a dispor de uma vantagem de 2-0, graças aos tentos de Janelt e Toney, que tinha visto um golo ser-lhe anulado perto do intervalo, por fora de jogo.

A resposta dos "Spurs" chegou na última meia hora, com Harry Kane (65 minuto) e Hoijberg (70) a reporem a igualdade no marcador num curto espaço de tempo.

O resultado não mais se alterou, com Brentford e Tottenham a somarem um ponto cada. A equipa da casa segue a meio da tabela, com 20 pontos, enquanto os "Spurs" fecham o top 4, que vale uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, com 30 pontos.