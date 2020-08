Tottenham soma terceira vitória em jogos particulares

JN/Agências Hoje às 19:35 Facebook

O Tottenham, de José Mourinho, teve este sábado, um terceiro ensaio positivo na pré-época, ao vencer o Birmingham, por 1-0, naquela que foi a terceira vitória em igual número de jogos, no espaço de uma semana.

Os "spurs" chegaram ao triunfo frente à equipa do Championship treinada por Aitor Karanka, graças a um golo do holandês Steven Bergwijn já muito perto do final, aos 89 minutos.

Com a estreia na Liga inglesa prevista para o fim de semana de 13 de setembro, em que o Tottenham recebe o Everton, Mourinho tem aproveitado para dar minutos aos jogadores, e o médio português Gedson Fernandes entrou a titular.

Nos dois particulares já disputados, o Tottenham venceu o Ipswich por 3-0 e o Reading por 4-1.