Tottenham vai ao Catar para continuar a observar Ugarte

Médio está no topo da lista de compras do treinador Antonio Conte para o mercado de janeiro

Ugarte assumiu papel preponderante esta temporada, e as boas exibições que mereceram convocatória do selecionador do Uruguai para o Mundial do Catar levaram também vários emblemas europeus a enviarem observadores a Alvalade... E também ao palco do Mundial 2022.

Vários meios de comunicação britânicos asseguravam ontem que o Tottenham, um dos principais interessados no médio de 21 anos, enviou um "scout" para o Campeonato do Mundo que irá observar de perto o jogador do Sporting, que defronta hoje Portugal.