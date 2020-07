Tottenham venceu Arsenal e aproxima-se de lugares europeus

JN/Agências Hoje às 20:11 Facebook

O Tottenham ganhou, este domingo, em casa ao Arsenal por 2-1, resultado que permitiu à formação treinada por José Mourinho ultrapassar o rival na tabela classificativa da Liga inglesa e aproximar-se dos lugares europeus.

Os visitantes até se adiantaram no marcador, graças a um forte remate de fora da área do avançado francês Alexandre Lacazette (16 minutos), mas a figura do jogo foi o sul-coreano Son Heung-Min, que marcou o primeiro para o Tottenham aos 19 minutos, e fez a assistência para o golo da vitória, apontado pelo defesa belga Toby Alderweireld (81).

Num dérbi da capital inglesa marcado pela luta entre os dois adversários por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, os portugueses Gedson Fernandes e Cédric Soares foram ambos suplentes, mas apenas o segundo foi lançado em jogo, aos 84 minutos.

Com os três pontos, a turma de Mourinho ultrapassou o Arsenal na classificação, ficando agora no oitavo posto com 52 pontos, mais dois do que a equipa orientada pelo espanhol Mikel Arteta, que segue logo atrás (9.º).

Decorridas 35 jornadas (faltam três), o Tottenham está a dois pontos do sétimo lugar, ocupado pelo Sheffield United, que dá acesso à Liga Europa.

Nos outros jogos da Premier League já disputados este domingo, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, bateu o Everton por 3-0, enquanto o Aston Villa ganhou por 2-0 ao Crystal Palace.