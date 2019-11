Tottenham volta a perder pontos na Liga inglesa, Marco Silva vence fora

Hoje às 17:47 Facebook

O Tottenham somou, este sábado, o quinto jogo consecutivo sem vencer na Liga inglesa, ao empatarem em casa com o Sheffield United (1-1), numa jornada positiva para Chelsea e Everton, de Marco Silva.

A equipa de Maurício Pochettino está longe do desempenho das últimas épocas, nas quais andou sempre em lugares cimeiros, e ocupa, após 12 jogos, um estranho 12.º lugar, a 17 pontos do líder Liverpool, que tem menos um jogo.

Este sábado, a jogar em casa, o Tottenham marcou aos 58 minutos, por intermédio do sul-coreano Son, despenalizado do cartão vermelho da última jornada, no lance da grave lesão do português André Gomes, do Everton.

O golo foi insuficiente para os spurs segurarem a vitória, já que Baldock fez o 1-1, aos 78 minutos, numa jogada em que cruzou e o movimento do defesa Eric Dier, ao primeiro poste, enganou o guarda-redes, com a bola a entrar diretamente.

Em contraponto, outra equipa londrina esteve em grande: o Chelsea. Os blues alcançaram o sexto triunfo consecutivo, ao baterem em casa o Crystal Palace, por 2-0, com golos de Abraham, aos 52 minutos, e Pulisic, aos 79.

O triunfo deixa a equipa provisoriamente no segundo lugar, a cinco pontos do Liverpool, e à espera do jogo entre os reds e o campeão Manchester City (terceiro, a um ponto do Chelsea), que se defrontam no domingo, em Anfield Road.

Também este sábado, o Everton de Marco Silva venceu na visita ao Southampton, com os The saints -- que tiveram Cédric Soares em campo na primeira parte - em zona de descida, com apenas oito pontos.

Para o Everton (13.º) marcaram Tom Davies, logo aos quatro minutos, e o internacional brasileiro Richarlison, aos 75, após Ings ainda ter feito o 1-1, aos 50.

Em outros jogos, o Burnley venceu o West Ham (3-0) e o Newcastle o Bournemouth (2-1), ambos em casa.

O Leicester, de Ricardo Pereira, recebe o Arsenal, fechando-se a 12.ª jornada com três jogos no domingo, Manchester United-Brighton, Liverpool-Manchester City e Wolverhampton-Aston Villa.