Tounkara vai renovar ligação por três épocas

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Lesões abrem as portas da titularidade ao jovem francês

O defesa central Tounkara já tem acordo para renovar contrato até 2025. Face às lesões de Jorge Fernandes e MIkel Villanueva, o jovem francês, de 20 anos, foi a solução de Moreno Teixeira para formar dupla com André Amaro. Depois de uma estreia positiva em Braga, no dérbi minhoto, Tounkara foi titular diante o Santa Clara e convenceu os responsáveis vitorianos.

Descoberto por Carlos Freitas nos franceses do Drancy, Tounkara começou por mostrar potencial na equipa B e agarrou com firmeza a oportunidade na equipa principal. Ainda esta semana, o jovem gaulês firmará contrato por mais três temporadas. Jorge Fernandes e Villanueva serão esta segunda-feira reavaliados no arranque da preparação da visita ao Arouca.