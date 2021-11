Tour ao Estádio do Dragão vai ter conteúdos em língua gestual

JN Hoje às 20:26 Facebook

Na véspera do 18.º aniversário do Estádio do Dragão, o Museu do F. C. Porto assinalou o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa e lançou novos conteúdos na aplicação F. C. Porto Museu & Tour.

O Tour ao Museu e Estádio do Dragão passou a ser, a partir de hoje, ainda mais inclusivo graças ao lançamento de conteúdos em língua gestual (Português), na aplicação F. C. Porto Museu & Tour.

Esta novidade surge na véspera do aniversário do Estádio do Dragão, que completa 18 anos. Para mais informações, pode consultar o site do F. C. Porto aqui.