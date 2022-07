Toyota GR Yaris preparam-se para o Rali de Viana do Castelo

Reis Pinto Hoje às 12:29 Facebook

Preparando o Rally de Viana do Castelo, o promotor da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup realizou uma sessão de testes em Vieira do Minho, com vista a confirmar o "setup" dos GR Yaris RZ para asfalto e novas soluções técnicas para o futuro.

O Rali Viana do Castelo, que se realiza este fim de semana, marca a chegada dos pisos de asfalto para a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, que terá nas estradas do Alto Minho 10 GR Yaris RZ.

Esta é uma prova com tradição no calendário do automobilismo em Portugal, reunindo habitualmente uma boa lista de inscritos dadas as características do percurso, bastante rápido, com zonas sinuosas de alta velocidade.

E vão ser dez as especiais de classificação cronometradas que de novo vão colocar à prova o GR Yaris RZ bem como os pilotos, "com a expectativa em torno desta estreia a ser elevada após as excelentes indicações e bons resultados obtidos na fase de terra batida", refere a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup .

Em termos de novidades para o rali, este ano será disputada uma nova classificativa com nove quilómetros de extensão, bem como uma nova super-especial urbana, agora bem no centro dos arruamentos da cidade. No total serão 263 quilómetros de prova, dos quais 77 cronometrados.

Desde o rali de Portugal que está disponível a aplicação oficial do TOYOTA GAZOO Racing Iberian Cup. Através da App gratuita todos poderão ter acesso às novidades do Troféu monomarca Ibérico, acedendo a conteúdos exclusivos, informação das provas e pilotos.