Tozé Marreco renova pelo Tondela: "Aqui sinto-me em casa"

Tozé Marreco renovou até 2024 pelo Tondela, clube que disputa a Liga 2. "Aqui sinto-me em casa", reagiu o técnico, após a oficialização do acordo.

A realizar uma temporada tranquila na Liga 2, marcada pela impossibilidade de contratar jogadores devido a um castigo aplicado pela FIFA na sequência de um diferendo entre o jogador Naoufel Khacef e o seu antigo clube, o Na Hussein-Dey, o Tondela decidiu renovar o vínculo com o técnico Tozé Marreco.

Oriundo do Oliveira do Hospital, que conduziu à manutenção na Liga 3 na temporada passada, o treinador vê na renovação "uma prova de confiança mútua naquilo que é o trabalho" realizado ao longo da época. O Tondela é 11.º classificado na Liga 2, está livre da luta pela manutenção e já pensa em 2023/2024.

"A visão comum existente quanto ao planeamento do futuro, o facto de aqui me sentir em casa e o apoio que sinto de fora para continuar a fazer o meu trabalho como até aqui" foram os motivos que levaram Tozé Marreco a aceitar a proposta do clube, confessou o técnico ao sítio do clube beirão.

O treinador revelou que a próxima temporada está a ser preparada "já há algum tempo", mas lembra que, "agora, o mais importante é disputar os 12 pontos que faltam até ao fim do campeonato".

"Mas uma coisa é certa: seja agora, seja para a próxima época, há premissas claramente em comum que são a exigência, o trabalho, a crença e darmos tudo por este emblema até ao último segundo. A base será sempre esta", vincou.

Os restantes elementos da equipa técnica liderada por Tozé Marreco também renovaram. São eles Sandro Cunha, treinador adjunto, Rui Nunes, treinador adjunto/analista, Tiago Gonçalo, treinador adjunto/preparador físico, Cristiano Martins, analista, e João Sacramento, treinador de guarda-redes.