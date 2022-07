Tozé Marreco: Vou contente com a entrega, luta e competitividade que demonstrámos"

JN Hoje às 00:24 Facebook

Apesar da derrota diante do F. C. Porto, o treinador do Tondela garantiu ter ficado satisfeito com a exibição da equipa auriverde.

"Tínhamos um plano definido para o jogo. Sabendo que o F. C. Porto ataca com muita gente, o nosso plano era aproveitar a transição defensiva. Tínhamos de sair por fora e nas verticais, mas faltou alguma agressividade. A parte que mais me custou foi sofrer golos de bola parada, não pode acontecer. Quando há um grande desnível entre duas equipas, não podem ser as bolas paradas o fator decisivo. Temos indicadores muito bons para o campeonato. Vou contente com a entrega, luta e competitividade que demonstrámos. Os jogadores que estavam na folha de jogo são essenciais para a nossa caminhada. Não quero que ninguém saia. Temos de reajustar o plantel, mas isso é uma conversa que vamos ter com o presidente, é sempre assim. Perceber o que falta ainda para continuarmos competitivos nas diferentes provas que temos pela frente" afirmou Tozé Marreco.

O F. C. Porto venceu (3-0), este sábado, em Aveiro, o Tondela e conquistou a 23.ª Supertaça do palmarés. Taremi, que bisou, e Evanilson marcaram os golos do encontro. Com este triunfo, os azuis e brancos somaram o terceiro troféu sob o comando de Sérgio Conceição, que igualou o recordista Artur Jorge, e a 25.º vitória consecutiva dos grandes, sendo que, com 23 troféus, fugiram ainda mais a Sporting (nove) e Benfica (oito).