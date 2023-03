Trabalhadores dos Registos desafiam Nélson Évora a denunciar cunhas

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) desafia Nélson Évora a denunciar as cunhas que o atleta afirmou ter existido para acelerar o processo de naturalização de Pedro Pichardo.

As declarações surgiram no meio de uma polémica entre Nélson Évora e Pedro Pichardo, em que Évora acusou o atleta de ter sido "comprado" para representar Portugal e criticou fortemente a forma rápida como esse processo decorreu.

Revoltado com as acusações de Nélson Évora, o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado pede ao atleta que denuncie qualquer irregularidade de que tenha conhecimento, acrescentando que as declarações "lançam um manto de suspeição sobre toda uma classe profissional".

"Assim, aquelas declarações são manifestamente infelizes e infundadas, na medida em que lançam um manto de suspeição sobre toda uma classe profissional, que não é permeável a cunhas, favores ou quaisquer outro tipo de situações de duvidosa legalidade, uma vez que apenas devem obediência à lei. Caso o atleta conheça algum caso que não se enquadre na atuação que supra se explicitou deve denunciá-lo às entidades competentes, uma vez que uma situação dessas, a ser verdadeira, seria totalmente inaceitável", lê-se num comunicado da STRN.

Nélson Évora e Pedro Pichardo são atletas do triplo salto, campeões olímpicos, que se envolveram numa troca de acusações pública nos últimos dias.