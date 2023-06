Trabzonspor chama por Wilson Manafá

O esboço do plantel azul e branco para 2023/24 começa a ganhar alguma definição e, enquanto não são anunciados reforços, confirmam-se as saídas de alguns futebolistas. Depois do adeus oficial de Matheus Uribe, que terminou contrato e ruma ao Al-Sadd, do Catar, também Wilson Manafá se despede do dragão: o lateral direito não aceitou a proposta de renovação de contrato e o futuro deve passar pela Turquia, sendo que o Trabzonspor já manifestou interesse na contratação.

Segundo foi possível apurar, a mudança ainda não está fechada, mas Manafá tem tudo muito bem encaminhado para assinar pelo sexto classificado do último campeonato turco, que terá apresentado uma proposta com um salário bem elevado ao futebolista nascido em Coimbra.

É o ponto final numa ligação de quatro anos e meio ao F. C. Porto, que contratou Manafá ao Portimonense, em janeiro de 2019, e o defesa direito correspondeu, fazendo 17 jogos até ao final de 2018/19. Foi quase sempre titular nas duas épocas seguintes (45 partidas em 19/20 e 48 em 20/21), mas o percurso foi travado por uma grave lesão sofrida em dezembro de 2021, frente ao Benfica.

PUB

O regresso aos relvados só aconteceu em setembro do ano seguinte, ainda a tempo de fazer 10 jogos pela equipa de Sérgio Conceição na temporada que agora termina.

À espera do central

Depois de ter renovado contrato, por mais uma temporada, com o capitão de equipa, Pepe, o F. C. Porto ainda aguarda resposta à proposta que fez a Iván Marcano. O espanhol também termina contrato no final deste mês e ainda se encontra num período de reflexão, depois de uma temporada em que foi muito utilizado por Sérgio Conceição (41 jogos) e durante a qual se tornou no defesa com mais golos marcados (27) ao serviço do clube.

Guarda-redes sérvio em agenda

Diogo Costa continua a ser apontado como possível reforço de vários tubarões do futebol europeu e mesmo que a saída do internacional português seja tudo menos um dado adquirido - está protegido por uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros -, o F. C. Porto já estuda eventuais alternativas.

O portal "The Athletic" avança que os dragões estão atentos a Djordje Petrovic, guarda-redes dos New York Revolution, que compete na liga dos Estados Unidos da América, mas que não avançou com qualquer proposta pelo sérvio, de 23 anos. Entretanto, o médio defensivo argentino Alan Varela, do Boca Juniors, continua a ser referido como possível substituto de Matheus Uribe.