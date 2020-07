Trabzonspor de João Pereira e Marafona conquista Taça da Turquia

JN/Agências Hoje às 00:42 Facebook

O Trabzonspor conquistou a nona Taça da Turquia ao vencer na final o Alanyaspor, por 2-0, num encontro em que alinharam dois portugueses, João Pereira e Marafona, com o triunfo a sorrir ao primeiro.

O primeiro golo da formação do Mar Negro foi apontado aos 25 minutos por Abdulkadir Omur, jogador da formação do Trabzonspor, após assistência do norueguês Alexander Sorloth.

O Alanyaspor procurou anular a desvantagem a todo o custo, tendo mesmo visto um golo anulado nos últimos minutos da partida por fora de jogo, mas, mesmo sobre o apito final do árbitro, aos 90+10, foi o Trabzonspor que fez o segundo golo, por Sorloth, com o nórdico a fechar o marcador e a tornar-se o homem do jogo.

Do lado dos vencedores, o internacional português João Pereira foi titular no lado direito da defesa, viu um cartão amarelo aos 61 minutos, e jogou até ao primeiro minuto da compensação, quando foi substituído. Já o guarda-redes luso Marafona, do Alanyaspor, atuou durante todo o encontro, disputado no Estádio Olímpico Atatürk de Istambul, sem presença de público, por causa da pandemia de covid-19.

Com a conquista da nona Taça turca, o Trabzonspor iguala o número de triunfos do rival Besiktas, com quem reparte agora o segundo lugar na lista de vencedores da competição, atrás do Galatasaray (18).