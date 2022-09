Tráfego aéreo em França atrasa avião do Braga rumo à Suécia

O intenso tráfego aéreo em França obrigou, nesta quarta-feira, o charter com a comitiva do Sporting de Braga, a demorar mais hora e meia do que o previsto a fazer a ligação entre o Porto e Malmo.

A viagem de avião rumo à Suécia, onde nesta quinta-feira (17.45 horas), a equipa minhota inicia frente ao Malmo a participação na fase de grupos da Liga Europa, demorou mais uma hora e meia do que o previsto, devido ao intenso tráfego aéreo que se fazia sentir em França.



O charter fretado a uma companhia de Malta raramente ultrapassou os 600 quilómetros/hora, tendo demorado quatro horas e 15 minutos a completar a viagem, quando as estimativas apontavam para um voo de duração inferior a três horas.

O contratempo vai motivar o almoço tardio da equipa liderada por Artur Jorge, já num hotel, em Malmo. Ao final da tarde realiza-se a conferência de imprensa de antevisão do jogo, seguida do treino de adaptação ao estádio da equipa sueca.