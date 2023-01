Trail de Santo Tirso agendado para 19 de fevereiro

JN Ontem às 23:05 Facebook

Twitter

Partilhar

São esperados mais de mil participantes de todo o país, além de atletas de Espanha, Andorra, França e Brasil.

Naquela que é uma das provas mais aguardadas do calendário nacional de Trail, Santo Tirso prepara-se para a 8.ª edição da STUT (Santo Thyrso Ultra Trilhos), prova que teve como ano de arranque 2015 e que é organizada conjuntamente pelo NAST, Núcleo Associativo de Santo Tirso e pela Câmara Municipal de Santo Tirso.

São quatro as provas no dia do evento, 19 de fevereiro, com a Ultra, com uma distância de 44 km (com 2300 metros de desnível positivo), a Longo, de 30 km (1600 metros de desnível positivo), a Curta, de 18 km (desnível positivo de 750 metros) e a caminhada de 10 km para os restantes participantes.

PUB

São esperados mais de mil participantes de todo o país, incluindo os melhores corredores nacionais do continente e ilhas, para além de atletas oriundos de Espanha, Andorra, França e Brasil.

Alguns dos pontos emblemáticos da prova incluem passagens por São João Carvalhinho, Capela de Santa Cruz, Citânia de Sanfins, Monte do Pilar, Carvalhal de Valinhas (Fervenças) e - Monte Senhora da Assunção.