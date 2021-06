Trampolins levam Anadia ao topo das competições mundiais

Zulay Costa Hoje às 13:57 Facebook

Competição decorre no velódromo de Sangalhos e tem impacto na projeção e economia do concelho.

Com cada atleta que se elevar no trampolim, sexta-feira, na Taça do Mundo da modalidade, que decorre no Centro de Alto Rendimento (velódromo) em Sangalhos, Anadia, vai elevar-se todo o concelho. Ou não fosse esta uma das muitas competições que ajudam a projetar no Mundo aquela estrutura desportiva de excelência e deixam ganhos económicos na região.

Esta quinta-feira acontecem os treinos oficiais e, entre amanhã e domingo, decorre a competição. Atletas de 14 seleções vão realizar saltos, flicks e mortais em trampolins, minitrampolins duplos e tumbling (pista elástica de 41 metros), elevando-se aos "oito ou nove metros", revela Jorge Abrantes, coordenador técnico da ginástica da Associação Académica de Coimbra (AAC), que concertou com as federações nacional e internacional de ginástica o evento.