Transferência de Endrick só não bate a venda de Neymar

Apesar de os números oficiais do negócio não terem sido divulgados nem pelo Real Madrid, nem pelo Palmeiras, a Imprensa brasileira acredita que a transferência do jovem futebolista poderá chegar aos 72 milhões de euros e ficar assim apenas atrás da de Neymar, que em 2013 saiu do Santos para o Barcelona, numa operação que envolveu cerca de 86 milhões de euros.

A transferência de Endrick para o Real Madrid, oficializa nesta quinta-feira, embora só se vá concretizar em 2024 quando o jovem avançado completar 18 anos, é a segunda maior venda de sempre do futebol brasileiro, ficando atrás apenas da venda de Neymar ao Barcelona, há nove anos.

Então, a operação que envolveu a mudança do craque do escrete chegou aos tribunais, mas estima-se que o clube catalão terá desembolsado cerca de 86 milhões de euros pelo agora jogador do PSG. Inicialmente, contudo, o Santos recebeu apenas cerca de 17 milhões de euros.

A venda da pérola do Verdão supera as de Vinícius Júnior e Rodrygo, que também foram asseguradas pelo Real Madrid. Pela dupla de atacantes, o clube espanhol deu 45 milhões de euros a Flamengo e Santos, respetivamente.

Endrick supera de igual modo a venda de outro atleta jogador formado nas camadas jovens do Palmeiras. Em 2016, o atacante Gabriel Jesus transferiu-se para o Manchester City por 32 milhões de euros. Até aí, essa era a maior venda da história do Verdão.

Apesar da não terem sido divulgados pormenores financeiros da transferência, a Imprensa brasileira adianta, nesta sexta-feira, que a venda de Endrick poderá chegar aos 72 milhões de euros. Deste montante, 35 milhões são fixos e outros 25 milhões estão pendentes da concretização de determinados objetivos. Há ainda uma parcela de 12 milhões de euros, relativa a impostos e comissões.

O Real Madrid oficializou, nesta quinta-feira, a contratação de Endrick. No entanto, o jovem avançado só se mudará para Espanha em julho de 2024, dado que tem 16 anos e só nessa altura atingirá a maioridade.



O jovem brasileiro, conhecido por "miúdo maravilha", assinou um contrato válido até 2027, mas o Real Madrid passa a deter ainda uma cláusula opção de prolongamento do contrato por mais três anos. Se esta opção for ativada, Endrick jogará nos merengues até 2030.



Lista de maiores vendas de sempre do futebol brasileiro:

Neymar - 86 milhões de euros (Santos para o Barcelona)

Endrick - 72 milhões de euros (Palmeiras para o Real Madrid)

Vinícius Júnior - 45 milhões de euros (Flamengo para o Real Madrid)

Rodrygo - 45 milhões de euros (Santos para o Real Madrid)

Lucas Moura - 43 milhões de euros (São Paulo para o PSG)