Trânsito condicionado e controlo de lotação nos Aliados para a festa do F. C. Porto

A Polícia de Segurança Pública divulgou, esta quinta-feira, um comunicado, no qual dá a conhecer as restrições ao trânsito na cidade Invicta, devido à celebração do título de campeão nacional 2021/22 pelo F. C. Porto.

"A equipa do Futebol Clube do Porto que conquistou o título de campeão nacional de futebol da Liga Portugal no passado dia 7, vai ser recebida na Câmara Municipal do Porto, no dia 14 de maio (sábado), após o jogo frente ao Grupo Desportivo Estoril Praia, a realizar pelas 18 horas, no Estádio do Dragão.

Para além do reforço do policiamento das zonas onde vão decorrer os festejos, "de forma a garantir as condições especiais e gerais de segurança", a partir das 16 horas, vai ser também cortado o trânsito rodoviário de acesso à Avenida dos Aliados e será controlado o acesso pedonal.

Assim, ficará interdita a circulação nas seguintes artérias: a praça da República com a rua do Almada (não deixa descer a rua do Almada); a rua Gonçalo Cristóvão com o Viaduto Gonçalo Cristóvão (obriga a seguir para o viaduto - havendo corte total da circulação à chegada do autocarro); a rua do Almada com a rua Dr. Ricardo Jorge (obriga a descer a Rua Dr. Ricardo Jorge); a rua de Ceuta com a rua da Picaria (obriga a subir na direção da rua da Picaria); a rua do Almada com a rua Ramalho Ortigão (obriga a descer a rua do Almada); a praça D. Filipe Lencastre com a rua do Almada (obriga a entrar no túnel de Ceuta ou a subir a praça); a praça de Gomes Teixeira com a praça Guilherme Gomes (obriga a seguir para a praça Gomes Teixeira); a rua Mouzinho da Silveira com a praça Almeida Garrett (não deixa seguir em direção à avenida dos Aliados); a praça D. João I com a rua Sá da Bandeira (impede a circulação de trânsito na praça D. João I); a rua Formosa com a rua Sá da Bandeira (não deixa seguir para a rua Formosa nem descer a rua de Sá da Bandeira); a rua Fernandes Tomás com a rua Sá da Bandeira (não deixa tomar a Fernandes Tomás nem descer a rua de Sá da Bandeira, obrigando a subir a rua de Sá da Bandeira); a rua Alferes Malheiro com a rua da Trindade (obriga a subir a rua de Camões); a rua do Bonjardim com a rua Fernandes Tomás (obriga o trânsito a seguir em direção à rua de Sá da Bandeira).

A PSP revela ainda o percurso do autocarro do estádio do Dragão até à Avenida dos Aliados, cuja saída está prevista para as 22.30 horas. Do recinto portista segue pela via Futebol Clube do Porto, alameda das Antas, avenida Fernão Magalhães, rua Carlos Malheiro Dias, rua da Constituição, rua de São Brás, rua de Camões, rua da Trindade e praça da Trindade.

A todos os adeptos que queiram acompanhar a passagem do autocarro com os campeões, a autoridade policial pede que ao longo do trajeto "mantenham a distância de segurança indicada pelos polícias que escoltarão a comitiva do F. C. Porto, para evitar acidentes e o bloqueio dos autocarros".

Para quem se deslocar a pé até à Avenida dos Aliados, haverá cinco pontos de acesso: na rua Dr. Ricardo Jorge com rua Clube Fenianos, na rua Elísio de Melo com a rua do Almada (praça Filipa de Lencastre), na rua de Sampaio Bruno com a avenida dos Aliados, na rua Dr. Magalhães Lemos com a rua do Bonjardim (praça D. João I) e na rua Guilherme Costa Carvalho com a rua do Bonjardim. A PSP avisa, ainda, que serão "implementadas medidas similares às de acesso aos recintos desportivos, pelo que se solicita que não sejam portadas mochilas ou outros sacos, bem como objetos normalmente proibidos, no acesso a recintos desportivos".

"Por questões de segurança, quando for considerada esgotada a lotação máxima de segurança da Avenida dos Aliados, não será permitida a entrada de mais pessoas, pelo que a PSP pede a compreensão de todos, na eventualidade de não ser possível que acedam à mesma", alerta.