Travagem no regresso do público às provas amadoras

Entidades estão a alertar os clubes de que ainda não é possível abrir as bancadas. Normas e orientações da DGS por clarificar.

O processo relacionado com o regresso do público a eventos desportivos, que já devia ter tido evolução positiva no último fim de semana, está pendente que a Direção Geral de Saúde (DGS) defina, em sede própria, novas normas e orientações para o efeito.

Sem regras claras, associações e federações de várias modalidades estão a alertar os clubes no sentido de ainda não ser possível abrir as bancadas. Mas alguns emblemas, com equipas de camadas jovens, já o fizeram, aparentemente, à margem das leis.