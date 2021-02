Treinador abandona o court após discutir com tenista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:31 Facebook

O duelo entre Daniil Medvedev e Filip Krajinovic deste sábado, para o Open Austrália, ficou marcado por um momento insólito.

O russo Daniil Medvedev assegurou um lugar nos oitavos de final do primeiro "major" da época mas não teve uma tarefa fácil. O número quatro do ranking mundial foi obrigado a jogar cinco partidas para derrotar (6-3, 6-3, 4-6, 3-6 e 6-0) o sérvio Filip Krajinovic, em três horas e seis minutos. Mas, apesar do encontro emocionante, não é o resultado nem a exibição dos tenistas que mais está a dar que falar, mas sim o momento em que o treinador francês Gilles Cervara abandonou o court após uma discussão com Medvedev.

Depois de uma vitória nos primeiros sets, Daniil oarecia ter o apuramento praticamente assegurado mas tudo se complicou quando perdeu os dois seguintes. A meio do quarto parcial, o russo discutiu com o treinador e acabou por lhe pedir para que abandonasse o camarote. Gilles Cervara acabou por ceder e deixou mesmo o court.

"Não sei o que lhe passou pela cabeça. Ele disse-me que tinha a certeza que eu ia ganhar e que só queria deixar-me sozinho para que eu me acalmasse. Ele queria que eu vencesse e sentiu que era a melhor forma disso acontecer. Por vezes discordo dele mas, desta vez, sim, de certeza que ele fez a coisa certa. Isto acontece uma vez, duas no máximo, por ano", disse o tenista após o duelo.

Veja o momento:

Com este triunfo, Medvedev, que conquistou os últimos três torneios disputados - Masters 1.000 de Paris, ATP Finals e ATP Cup - e somou a 17.ª vitória consecutiva para se qualificar, pelo terceiro ano consecutivo, para os oitavos de final, vai medir forças com o norte-americano Mackenzie McDonald (192.º ATP), depois do triunfo deste ante o sul-africano Lloyd Harris, por 7-6 (9-7), 6-1 e 6-4.