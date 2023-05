Treinador Abel Ferreira arrisca suspensão de um a seis jogos

Guilherme Amaral Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Palmeiras envolveu-se numa polémica no Brasil após tirar o telemóvel da mão do jornalista Pedro Spinelli, quando se apercebeu que estava a ser filmado após um jogo. Abel Ferreira já ligou ao jornalista a pedir-lhe desculpa.

Após a repercussão do vídeo onde aparece a tirar o telemóvel da mão de um jornalista a caminho dos balneários, depois do jogo entre Palmeiras e Atlético-MG, o treinador Abel Ferreira ligou para o jornalista Pedro Spinelli para se desculpar do episódio.

Em entrevista após a partida, o técnico português do Palmeiras disse ter sentido sua privacidade invadida ao perceber que o jornalista estava a filmar a discussão do treinador com o quarto árbitro do jogo. Abel Ferreira explicou ainda que não sabia que aquela área onde estava Pedro Spinelli era destinada à imprensa.

PUB

O telefonema durou pouco mais de três minutos e foi feito por vídeo, onde Abel Ferreira se desculpou várias vezes e disse ter apenas reconhecido que se tratava de um jornalista por causa do vestuário de Pedro Spinelli. Abel pode ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Brasil por má conduta à ética desportiva e, caso seja implicado, o português pode receber uma suspensão entre um e seis jogos.

Membros do STJD, porém, dizem que um acordo pode ser feito entre as partes, antes da denúncia, como aconteceu no caso do jogador Calleri, do São Paulo, que arrancou um telemóvel da mão de um adepto e o atirou ao chão. O avançado recebeu apenas uma multa de 5,5 mil euros.