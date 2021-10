Treinador aconselha críticos de Cristiano Ronaldo a ver jogo contra a Atalanta

JN/Agências Hoje às 08:58 Facebook

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, disse que se alguém quiser "criticar o esforço e a capacidade" de Cristiano Ronaldo deve assistir ao jogo contra a Atalanta, no qual o futebolista luso marcou o golo do triunfo.

Ole Gunnar Solskjaer viu Ronaldo, aos 82 minutos, operar a reviravolta no segundo tempo, depois dos 'red devils' chegarem ao intervalo a perder por 2-0 em casa, diante dos transalpinos, num encontro da terceira jornada do Grupo F da Liga dos Campeões.

"Cristiano é ótimo à frente da baliza. Se alguém quiser criticar o seu esforço e capacidade de trabalho, então deve assistir a este jogo. Deveriam ver como ele trabalhou", disse Solskjaer, ao BT Sport.

O técnico norueguês fez, depois, uma análise ao encontro com a equipa italiana, enaltecendo que a sua equipa nunca deixou de acreditar na reviravolta, que contou ainda com os golos de Rashford e Maguire.

"Penso que na primeira parte também jogámos bem. [Eles] tiveram duas oportunidades e marcaram dois golos. Tínhamos de parar, se quiséssemos continuar no jogo, e estávamos a jogar bem, mas eles marcaram-nos do nada. Nunca parámos de acreditar e continuámos a tentar", concluiu.

O Grupo F é, agora, liderado, de forma isolada, pelo Manchester United, com seis pontos, seguido da Atalanta e Villarreal, ambos com quatro, no segundo e terceiro posto, respetivamente. O Young Boys é último, com três.