Treinador critica Neymar: "Provoca os adversários, mas se lhe acertam começa a chorar"

O PSG conseguiu, no sábado, uma reviravolta (3-1) frente ao Montpellier e reforçar a liderança da liga francesa. Mas Neymar, autor de um dos golos do campeão francês, não se livrou de algumas críticas.

O final do jogo ficou marcado por momentos de tensão - o avançado brasileiro e Andy Delort protagonizaram uma discussão acesa a caminho do túnel de acesso aos balneários - e Michel Der Zakarian, treinador do Montpellier, deixou críticas a Neymar.

"Neymar provoca sempre os adversários, com a sua habilidade, fintas e dribles, mas se alguém lhe dá um pontapé ou lhe acerta começa a chorar", atirou.