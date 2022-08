Treinador da Juventus é claro: "A nossa qualificação é com o Benfica"

Massimiliano Allegri acredita que todos os jogos serão difíceis mas os embates com o Benfica vão ser decisivos.

Massimiliano Allegri acredita que o PSG será o grande favorito a vencer o grupo H, no qual compete a Juventus, Benfica e Maccabi Haifa. O técnico italiano garantiu, em conferência de imprensa, que a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões será disputada, sobretudo, com as águias.

"Será agradável jogar contra o PSG. Eles são uma das melhores equipas da Europa, começaram bem a temporada e será bom jogar contra eles esse duplo embate. No papel, a nossa qualificação será jogada frente ao Benfica, mas todos os jogos são difíceis", reiterou o treinador da Juventus.