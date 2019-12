Treinador de guarda-redes agredido em jogo de juvenis

Salomão Rodrigues Hoje às 19:17 Facebook

Um homem com cerca de 35 anos, treinador de guarda-redes, do União de Lamas, foi agredido, na tarde de sábado, por um adepto do Lusitânia de Lourosa.

O alegada agressão, ocorreu, no final do jogo que decorreu entre as duas equipas de juvenis, tendo o agressor sido identificado pela GNR de Lourosa.

Registaram-se, ainda, confrontos entre adeptos e a equipa do União de Lamas teve que ser escoltada desde o relvado até ao balneário.

O Lusitânia de Lourosa venceu a partida por 1-0, num jogo do campeonato distrital de juvenis da segunda divisão sub/17 da Associação de futebol de Aveiro.