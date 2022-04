Treinador de guarda-redes da Roma agredido pelo adversário

Incidente ocorreu no final da partida de quinta-feira frente ao Bodo/Glimt, a contar para a Liga Conferência.

A Roma, comandada por José Mourinho, foi derrotada pelos noruegueses do Bodo/Glimt (2-1) e o caldo entornou após a partida. Houve uma troca acesa de palavras entre as duas equipas técnicas e, segundo a Sky Sports Italia, o treinador de guarda-redes da formação italiana terá sido agredido pelo treinador Kjetil Knutsen, dos noruegueses.

O jornal "Il Messaggero" refere que Nuno Santos foi socado e houve a necessidade de intervenção policial, que já está a investigar o incidente, tendo interrogado os dois protagonistas e vários jogadores ainda no estádio.

Lorenzo Pellegrini, capitão da Roma, confirmou que Nuno Santos foi "atacado fisicamente". ""Algo verdadeiramente desagradável aconteceu. Estou abalado com o que acabei de ver, é absolutamente vergonhoso. Agora queremos mandar o Bodo para casa também por causa do que aconteceu fora do campo", disse à Sky Sports Italia.