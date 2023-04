Treinador de halterofilismo finge-se mulher e bate recorde em protesto contra lei trans

JN Hoje às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Avi Silverberg, treinador de halterofilismo do Canadá, bateu um recorde numa competição feminina da modalidade depois de ter dito à organização da prova que se identificava como mulher.

O nome de Avi Silverberg está na ordem do dia depois de ter batido um recorde. Não pela marca que conseguiu, mas pela mesma ter sido conseguida na categoria feminina. Segundo o jornal New York Post, a 25 de março, na competição "Heroes Classic 2023", em Alberta, nos EUA, o treinador de halterofilismo do Canadá decidiu protestar contra as normas da organização da prova, que permitia aos participantes inscreverem-se nas competições de acordo com a "identidade e expressão de género com que se identificam, em vez do sexo ou género", e decidiu inscrever-se na categoria feminina.

Silverberg levantou cerca de 167 quilos e superou o anterior recorde de 124 quilos, que pertencia à atleta transgénero Anne Andres. Até agora, não se sabe se o treinador apresentou um documento emitido pelo Governo que o identificava como mulher ou se foi obrigado a mostrá-lo mas a organização da prova já reagiu, vincando que Avi Silverberg "ridicularizou a política" e garantindo que a "identificação por fotografia emitida pelo governo deve ser verificada durante o confirmação do peso ou do equipamento, incluindo data de nascimento, naturalidade e sexo em todas as competições".