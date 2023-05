Treinador desmaia na palestra e morre a caminho do hospital

Um técnico argentino de futebol, de 49 anos de idade, desmaiou, nesta sexta-feira, na palestra antes de um jogo e acabou por morrer na ambulância.

Hernán Manrique, treinador argentino de 49 anos que orientava as reservas do Vélez Sarsfield, clube de Buenos Aires, faleceu, nesta sexta-feira, na Argentina. O técnico desmaiou durante a palestra antes do jogo com o Racing, foi transportado de ambulância para o hospital, mas no trajeto sofreu dois episódios cardíacos e acabou por falecer.

Já com a vítima a caminho da unidade hospitalar, o jogo começou com Índio Bravo no banco e ao intervalo o Vélez vencia por 2-0. No entanto, antes do recomeço da partida, chegou a notícia do falecimento do técnico e o jogo foi suspenso.

Antigo médio, Hernán Gabriel Manrique fez quase toda a carreira de jogador na Argentina, em clubes como o Belgrano e o Nueva Chicago. Teve apenas uma experiência no estrangeiro, no Equador (Macará). Depois, passou a treinador, orientado maioritariamente equipas de escalões inferiores.

O Vélez Sarsfield conseguiu entretanto adiar os jogos previstos para este fim de semana, com o consentimento da federação argentina.