Treinador do AC Milan elogia Dalot: "Cresceu muito defensivamente"

JN Hoje às 16:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Dalot vai chegar cheio de confiança à fase de grupos do Campeonato da Europa de sub-21. No AC Milan por empréstimo do Manchester United, recebeu inúmeros elogios por parte dos red devils nas últimas semanas, a propósito da eliminatória entre as duas equipas, nos oitavos de final da Liga Europa. Agora as palavras de confiança chegam da boca do treinador rossonero.

Antes de integrar a comitiva escolhida por Rui Jorge para os primeiros jogos do Europeu de sub-21, Dalot ainda tem o jogo de domingo para disputar, entre o AC Milan e a Fiorentina. Este sábado, na antevisão desse encontro que se vai realizar em Florença, o treinador Stefano Pioli abordou o momento do lateral português.

"Dalot tem características semelhantes a Theo. Ele cresceu muito defensivamente, mas terá de continuar a melhorar para se tornar um jogador completo. É um rapaz curioso, que ouve muito e tenho a certeza de que pode crescer ainda mais. A nós, treinadores, agradam jogadores como estes jogadores flexíveis que podem jogar tanto à direita como à esquerda. No entanto, a certa altura, também é correto definir uma posição definitiva para o tornar mais consciente das situações em campo", afirmou o treinador do AC Milan.

Pelos italianos, o lateral direito, que fez recentemente 22 anos, soma 23 jogos e dois golos. No empréstimo ao AC Milan, o Manchester United vetou qualquer tipo de cláusula de opção de compra aos transalpinos. O regresso a Inglaterra, no final da época, é garantido.