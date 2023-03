Treinador do Angers demitido após frase polémica

JN Hoje às 16:28 Facebook

Uma palestra, no mínimo, infeliz e uma goleada depois, Abdel Bouhazama foi demitido do comando técnico do Angers, último classificado da Liga francesa.

Abdel Bouhazama já não é treinador do Angers. O técnico francês, de 54 anos, foi afastado do cargo na sequência da goleada por 5-0 sofrida perante o Montpellier, mas foi uma frase proferida na palestra que antecedeu o encontro que deixou o país em choque.

Num momento em que tentava motivar os seus jogadores para a partida, Abdel Bouhazama terá dito, de acordo com o jornal L'Equipe, que "já todos tocámos em meninas, não é assim tão grave", em alusão às acusações de agressão sexual que impelem sobre o jogador do Angers, Ilyes Chetti.

As declarações foram alvo de várias críticas e poderão ter tido impacto na decisão dos responsáveis pelo clube francês em dispensar Abdel Bouhazama do cargo de treinador, que desempenhava desde novembro do ano passado.