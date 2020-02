Treinador do Basaksehir diz estar "feliz" por Bruno Fernandes ter saído do Sporting

Hoje às 20:04 Facebook

O treinador do Basaksehir, Okan Buruk, demonstrou vontade em regressar à Turquia com vantagem, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, confessando alegria pela saída de Bruno Fernandes do Sporting.

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Okan Buruk comentou as mudanças implementadas nos leões após a saída do médio internacional português para o Manchester United, mas alertou que a equipa lusa tem outros jogadores que podem fazer a diferença.

"Claro que estamos felizes por ele [Bruno Fernandes] ter saído, pois era muito importante, mas o Sporting tem outros jogadores muito bons, que conseguem colocar qualidade dentro de campo", disse o técnico, que apontou para o único objetivo de regressar a Istambul "com boa vantagem", expressando fé no trabalho de todos.

O Sporting conquistou três vitórias em três jogos caseiros na fase de grupos da Liga Europa, o que mereceu atenção de Okan Buruk, mas o turco lembrou que o Basaksehir também conquistou vitórias importantes fora de casa, e abordou o atual momento da formação verde e branca.

"Na fase de grupos, o Sporting teve um desempenho muito bom. Vê-se alguma mudança da primeira parte da época para agora. Nos últimos jogos, não estão muito bem, mas, no geral, são uma equipa muito boa, com bons adeptos, e estamos contentes por jogar aqui. Acho que vai ser um bom jogo para as duas equipas", analisou.

Okan Buruk, de 46 anos, realçou a importância de ultrapassar o Sporting para toda a Turquia, pois o Basaksehir é o único representante do país ainda nas competições europeias e expressou a determinação de todo o grupo em "fazer história" para o clube, que, pela primeira vez, conseguiu ultrapassar a fase de grupos da Liga Europa.

"Estes pontos são importantes para a Turquia. Com estes pontos, as equipas turcas podem entrar diretamente na Liga dos Campeões. Para nós, é muito importante e trabalhámos para isso", disse, acrescentando: "Acho que estamos preparados. Estamos focados neste jogo. Conseguimos fazer uma boa análise da equipa do Sporting."

O lateral-direito brasileiro Júnior Caiçara, de 30 anos, que já alinhou no Gil Vicente, em 2010/11 e 2011/12, afirmou conhecer muito bem o Sporting e revelou que o Basaksehir conhece "os pontos fortes e fracos" da equipa de Silas.

"[O Sporting] tem dois pontas rápidos, bons laterais, muito ofensivos, e jogadores de nome na defesa, apesar de Mathieu estar lesionado. Estamos atentos a tudo isso", disse, concluindo que a equipa lusa está habituada a competir na Europa, mas acredita que "isso não conta" e que o Basaksehir está preparado "para os dois jogos".

O Sporting defronta os turcos do Basaksehir às 17.55 horas de quinta-feira, em Alvalade, em jogo que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.