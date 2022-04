Treinador do Bayern Munique diz que recebeu 450 ameaças de morte

Julian Nagelsmann foi muito criticado pelos adeptos após a eliminação dos bávaros nos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Villarreal.

O Bayern Munique não foi ao encontro das expectativas do início da época, tendo ficado pelos quartos de final da Liga dos Campeões, após ter sido eliminado da prova pelos espanhóis do Villarreal. Na antevisão ao próximo encontro dos bávaros frente ao Bielefeld, o treinador Julian Nagelsmann revelou ter recebido centenas de ameaças de morte.

"Quando és eliminado da Liga dos Campeões, tens de aceitar as críticas que chegam de todo o lado. Há críticas que são mais desagradáveis e outras menos. Vivo bem com as críticas do Karl Heinz Rummenigge. Mas talvez não viva assim tão bem com as 450 ameaças de morte que recebi no Instagram. Só vejo a primeira linha e depois apago todas de uma vez", explicou o técnico alemão de 34 anos.

Com os olhos no futuro, Nagelsmann diz que o objetivo "é ganhar os próximos dois jogos para vencer a Bundesliga", mas admitiu que o plantel dos bávaros vai sofrer alterações na próxima época.

"Há coisas a melhorar, mas não vou falar sobre o futuro da equipa. Estes jogadores jogam juntos há muito tempo, conhecem-se muito bem. O balneário funciona bem e há muita união. No entanto, é preciso mudar. Se perguntares a qualquer pessoa de outra indústria, quando as coisas não correm bem, é necessário gente fresca. Financeiramente, não temos as mesmas possibilidades que no passado por causa da pandemia. Isto é um processo", concluiu.