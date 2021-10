Treinador do Bayern sentiu-se mal e não estará na Luz

JN Hoje às 17:28 Facebook

Julian Nagelsmann sentiu-se mal durante a tarde e foi aconselhado a ficar no hotel. O campeão alemão jogará no Estádio da Luz sem o treinador no banco dos suplentes.

Uma indisposição vai tirar Julian Nagelsmann do Benfica-Bayern Munique, agendado para esta noite de quarta-feira.

De acordo com informação da Eleven, o jovem treinador alemão sentiu-se mal durante a tarde e foi decidido que não marcará presença no Estádio da Luz. Para já, não se sabem mais pormenores do estado de saúde de Nagelsmann.