Treinador do Belenenses SAD admite "jogo especial" no reencontro com Petit

Franclim Carvalho admitiu que o reencontro com Petit, com quem trabalhou no Belenenses SAD e agora orienta o Boavista, adversário na 26.ª jornada da I Liga de futebol, será "um jogo especial".

Petit iniciou a presente temporada ao serviço dos azuis, mas abandonou o clube ao fim de oito jornadas, sendo substituído por Filipe Cândido, que, entretanto, deu lugar a Franclim Carvalho, adjunto de Petit durante a primeira época e meia no clube lisboeta.

"[Desde a saída de Petit] Mudou o sistema e algumas nuances, mudaram os jogadores, mudou muita coisa. As pessoas e o pensamento são diferentes. Não é um reencontro entre Franclim e Petit, mas acredito que seja um jogo especial para ambos", afirmou o técnico, de 34 anos, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Boavista.

Se os dois treinadores se conhecem mutuamente, Petit tem a vantagem de conhecer todo o plantel do Belenenses SAD, à exceção do avançado senegalês Baraye, recrutado em janeiro, mas Franclim Carvalho remeteu as vantagens ou desvantagens para o fim.

"Não sei quem tira vantagem, no final do jogo vamos ver. O Petit conhece muito bem o clube e os jogadores e conhece muito a minha forma de pensar, tal como eu conheço a forma de pensar do 'mister' Petit. É um treinador muito experiente e conhecedor, que pode apresentar uma ou outra nuance diferente do que normalmente faz", advertiu.

Franclim Carvalho elogiou as qualidades do Boavista. "Tem muita qualidade individual, jogadores muito fortes fisicamente e pode ter alternâncias táticas com os mesmos jogadores. Com essa qualidade individual, tem tido poucas derrotas desde que o 'mister' Petit chegou. Estamos preparados para um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo", sublinhou o treinador, natural de Coimbra.

Pela primeira vez desde que assumiu o comando técnico da equipa, Franclim Carvalho tem todos os jogadores atacantes disponíveis, após o regresso de Rafael Camacho, enquanto Nilton Varela e Cafú Phete continuam lesionados e Sithole está castigado.

"O Camacho é um jogador diferenciado, internacional, que tem muita qualidade com bola e uma capacidade de aceleração acima da média. Com bola, faz a diferença", elogiou o técnico.

O Belenenses SAD, 18.º e último classificado na Liga, com 16 pontos, recebe, no sábado, o Boavista, 13.º, com 26 pontos, a partir das 20:30, em jogo da 26.ª jornada, que contará com a arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.