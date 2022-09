Treinador do Benfica culpa árbitros e garante resposta de nível este sábado

Alemão lamenta suspensões de João Mário e Gonçalo Ramos por erros de arbitragem, mas confia na qualidade do plantel. Técnico diz ter sido Weigl que quis voltar para a Alemanha.

As águias correm hoje (15.30 horas), em Famalicão, pela 11.ª primeira vitória seguida da época e vão surgir com uma nova imagem, devido às ausências, por castigo, de João Mário e Gonçalo Ramos. Um cenário lembrado por Roger Schmidt, que atribuiu o ónus aos enganos do árbitro Fábio Veríssimo no duelo com o Vizela, embora garanta que o plantel tem capacidade para uma boa resposta.

"Há esse problema com os atletas suspensos. Perdemos dois jogadores não por verdadeiros cartões vermelhos, mas porque houve erros do árbitro. Mas mostraremos que temos um bom plantel e haverá outros que podem aproveitar o momento para aparecer. Espero que quem jogue traga a mesma performance", salientou na antevisão do jogo, ontem, no Seixal.